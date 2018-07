SP faz consulta pública sobre 'A Cidade que Queremos'

O SP2040 é um plano estratégico de longo prazo que, segundo a secretaria, pretende orientar uma transformação da capital paulista nas próximas décadas, apontando para formas de organização social, econômica, urbana e ambiental que promovam melhores condições de vida para a população.

As perguntas, de múltipla escolha, abordam temas do cotidiano do município. Com acesso pelo site www.sp2040.net.br, o questionário estará disponível à consulta popular até o final de novembro.

A população também poderá participar da consulta respondendo ao questionário do projeto SP 2040 distribuído em tendas montadas em parques, estações de metrô, Centro Educacional Unificado (CEUs), terminais de transporte público e subprefeituras.