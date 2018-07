SP fecha albergues e cria 'centro de convivência' diurno

?Estão ocorrendo mudanças e elas vão continuar. Se em seis meses esse novo modelo não tiver resultado, pensaremos em outro?, afirma a secretária, criticada por entidades que classificam sua política de ?higienista? para a região central. As mudanças já causam polêmica entre entidades envolvidas há duas décadas na assistência à população de rua. A secretária admitiu, por exemplo, que não gosta de ver moradores de rua ?comendo em chãos duros?. Ela disse que as entidades que distribuem sopas e alimentos serão convidadas a fazer o trabalho dentro dos centros de convivência.

Nos centros, os moradores vão poder passar o dia recebendo atendimento psicológico, médico e social. Esses locais, porém, não terão dormitório. Segundo o governo, os moradores terão a opção de ser removidos para outros albergues, no fim do dia. Para entidades, a secretária quer afastar os desabrigados do centro. Em março, foi fechado o principal abrigo da região central, o São Francisco (no Glicério), com capacidade para 720 pessoas. Antes, o Centro de Acolhida Jacareí, na Bela Vista, já havia sido fechado, em julho.

E as entidades também reclamam do atraso nos repasses do governo. ?Fechamos albergues que não tinham condições sanitárias, mas fizemos remanejamento de vagas para outras unidades. Não houve extinção de lugares?, argumenta. ?O aumento dos moradores de rua pode ser um reflexo direto da crise?, acrescenta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.