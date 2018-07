SP fica em alerta devido à baixa umidade do ar A capital paulista entrou em estado de alerta na tarde de hoje em consequência do baixo índice de umidade relativa do ar. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 15 horas a cidade registrava 18% de umidade do ar na região do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e de 19% na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul.