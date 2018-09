SP, Florianópolis e Curitiba registram recorde de frio

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada hoje na estação do Mirante de Santana foi de 10,9ºC, superando o recorde anterior que era de 11,2ºC, no dia 13 de maio. Em outros pontos da cidade a temperatura mínima foi ainda mais baixa, segundo a Climatempo.

Em Florianópolis, a temperatura mínima registrada na estação do Inmet foi de 8,7ºC, superando o recorde do dia 1º de junho, que era de 11,7ºC. Em Curitiba, a mínima registrada durante a madrugada foi de apenas 4,8ºC, superando os 7ºC registrados no dia 20 de maio. Houve formação de geada na cidade.

De acordo com previsão da Climatempo, a madrugada desta segunda-feira (7), também poderá registrar novos recordes de frio nesses municípios e em outros das regiões Sul e Sudeste, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.