SP forma mais de 30% dos mestres e doutores brasileiros Quase um terço dos mestres e doutores formados no Brasil são de São Paulo. Em 2010, o Estado possuía a maior concentração de títulos de mestrado e doutorado no País: 30,14% dos mestres e 32,88% dos doutores tinham formação paulista. A afirmação é da publicação "Mestres: 2012" do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).