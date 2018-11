SP gasta mais com remédios Em quatro anos, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo teve quase dobrados os gastos com a compra de medicamentos e produtos diversos exigidos por determinação judicial. Em 2007, o Estado gastou R$ 400 milhões para atender a 8 mil ações; em 2010 foram R$ 700 milhões para 25 mil. Os itens mais pedidos são para diabete, não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de remédios de alto custo - em geral para tratamento de alguns tipos de câncer, como quimioterapia oral, ou doenças raras. O secretário Giovanni Guido Cerri diz que a judicialização é uma distorção do conceito da universalidade e que o valor gasto por ano com a compra de medicamentos poderia construir um hospital por mês.