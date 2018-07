SP: homem é assassinado a tiros na porta de sua casa Fabio Vieira Coloia, de 29 anos, foi assassinado com diversos tiros, no fim da noite neste sábado (22), na porta de sua casa, no bairro Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Segundo depoimento da mulher de Fabio, que presenciou o crime, por volta das 23 horas de ontem, ela estava no portão da casa, na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, quando um homem armado e encapuzado a abordou, mandando que ela chamasse Coloia.