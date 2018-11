SP implanta hoje áreas de proteção ao pedestre

O objetivo do programa é criar áreas onde a travessia dos pedestres será feita com a máxima segurança. Haverá reforço de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nesses locais e de orientadores de tráfego - pessoas que vão ficar com bandeiras e balançá-las na frente dos motoristas sempre que uma pessoa estiver atravessando sobre a faixa de pedestres.

Inicialmente, haverá ações apenas nas 8 ZMPPs, formadas provavelmente por dez cruzamentos. Essas áreas estão em um perímetro compreendido pelas Avenidas Duque de Caxias e Paulista - os limites laterais serão a Rua da Consolação e as Avenida Liberdade e do Estado. O objetivo em um segundo momento é expandir a campanha para outras regiões da capital paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.