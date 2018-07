SP inaugura 1º ambulatório para travestis do Brasil O governo do Estado de São Paulo inaugurou hoje na capital o primeiro ambulatório para travestis e transexuais do País. A unidade vai oferecer atendimento médico em dez especialidades, como urologia, proctologia e endocrinologia, para terapia hormonal. Os médicos farão avaliação e encaminhamento de pacientes para cirurgias de mudança de sexo e de implante de próteses de silicone. Com capacidade para 300 atendimentos por mês, o ambulatório deve servir também de espaço para o treinamento de profissionais de saúde.