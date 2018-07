SP inaugura árvore de Natal no Ibirapuera neste domingo

A tradicional árvore de Natal gigante do Parque do Ibirapuera será inaugurada neste domingo, 7, às 20 horas, na capital paulista. Com cerca de setenta metros de altura - o equivalente a um prédio de 24 andares -, a árvore bateu recorde em 2008, segundo informações do site da Prefeitura do Estado. Neste ano, ela tem cinco metros mais que em 2007, 31 metros de diâmetro e mais de 240 toneladas. Foto: José Patrício/AE Equipe de montagem realizou teste de iluminação antes da inauguração oficial A programação das festividades natalinas na capital começa com a carreata de Papais Noéis, que saem da Avenida Paulista em direção ao Ibirapuera, na zona Sul da cidade. A chegada está prevista para as 16h45. No fim da tarde, os Papais Noéis entreterão as crianças ao som de músicas de Natal tocadas por DJs. A cerimônia oficial será conduzida pela apresentadora Hebe Camargo, com participação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, a partir das 20 horas. Às 20h35, as luzes da árvore serão acesas. Haverá queima de fogos e a festa continua até as 21h30, com apresentação da banda Afro Lata, da ONG Afro Reggae. Fonte A Fonte Multimídia do Parque Ibirapuera também terá programação especial de Natal. As árvores ao redor do lago serão todas iluminadas e vão compor o cenário. São duas apresentações por dia, até 25 de dezembro: a primeira das 20h30 às 21h e a segunda, das 21h10 às 21h40. Programação 15h - Papai Noel com as crianças, no coreto da exposição do Banco Real, O Natal do Nosso Mundo - Avenida Paulista, 1.374 16h - Saída da carreata de Papais Noéis. Trajeto: Avenida Paulista, túnel acesso, avenidas Rebouças, Henrique Schaumann, Brasil e Pedro Álvares Cabral 16h45 - Chegada da carreata ao Parque Ibirapuera 17h - Papai Noel com crianças no Parque 18h - DJ tocam músicas natalinas e músicas nacionais 19h30 - Papais Noéis distribuem balões para as crianças 20h - Início da cerimônia, com apresentação de Hebe Camargo 20h15 - Apresentação Coral do Grupo Santander Brasil e Musicantes 20h35 - Árvore de Natal é acesa/Queima de fogos 20h45 - Apresentação do grupo Afro-Lata 21h30 - Fim do evento