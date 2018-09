SP inaugura biblioteca com acervo sobre meio ambiente O Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, inaugura hoje o Espaço Sapucaia, biblioteca com acervo temático dedicado ao meio ambiente. Localizada dentro do Parque, na Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura de Paz, a unidade possui mais de 2 mil títulos e foi criada para facilitar o acesso do público aos assuntos relacionados às questões ambientais. Os usuários terão acesso às pesquisas, teses e trabalhos técnicos sobre o tema, além de uma coleção de artigos e reportagens sobre os parques municipais de São Paulo. Para o público infantil, o Espaço Sapucaia terá diversas atividades, como exibição de vídeos sobre educação ambiental e visitas monitoradas pelo Parque Ibirapuera. Grande parte dos títulos que compõem a biblioteca fazia parte do antigo Centro de Documentação Técnica, no prédio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. A biblioteca Espaço Sapucaia funcionará de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas. Para o empréstimo de obras é necessário cadastra-se, apresentando documento de identidade original e comprovante de residência. A locação tem duração de uma semana e pode ser renovada.