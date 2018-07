SP: Incêndio atinge rede de fios de iluminação pública Um incêndio na rede de fios do sistema de iluminação pública assustou, no início desta madrugada, moradores e comerciantes da região do Paraíso, zona sul de São Paulo. Focos de incêndio surgiram na rede elétrica localizada no final da Rua Tutóia, entre a Avenida 23 de Maio e a Rua Pirapora. Clientes e funcionários de uma lanchonete próxima do local sentiram cheiro de plástico queimado. Como o problema era na fiação pública, os Bombeiros acionaram a Eletropaulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) teve de interditar a Rua Tutóia entre a Avenida 23 de Maio e a Rua Tomás Carvalhal. Segundo a assessoria da Eletropaulo, um cabo de iluminação pública se rompeu e atingiu fios da Telefonica. Uma equipe da concessionária desligou a energia da fiação. Como havia muito fogo, os bombeiros acabaram sendo deslocados, chegando uma hora depois.