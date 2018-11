SP indenizará morador por carro danificado em enchente O município de São Paulo foi condenado a pagar indenização por danos materiais a um morador da cidade que teve seu carro danificado ao ficar preso em um alagamento. Em janeiro do ano passado, a água chegou até a altura dos vidros do veículo, que estava estacionado na Praça Melvin Jones, na Lapa, bairro da zona oeste da capital. A decisão do Colégio Recursal Central foi divulgada hoje.