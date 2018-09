SP informa funcionamento dos serviços no feriado A Prefeitura de São Paulo informou hoje como será o funcionamento dos serviços municipais no feriado de amanhã, Dia da Consciência Negra, e na sexta-feira, ponto facultativo, de acordo com decreto do prefeito Gilberto Kassab publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Nesses dois dias, as escolas e creches permanecerão fechadas, enquanto os Centros Educacionais Unificados (CEUs), assim como os clubes, funcionarão normalmente para atividades recreativas, culturais e esportivas. Todas as bibliotecas terão atividades suspensas. O transporte coletivo contará amanhã com 50% da frota que circula normalmente nos dias úteis e, na sexta, com 90% dos veículos. Os hospitais e prontos-socorros funcionarão em regime de plantão. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fecharão de amanhã a domingo, enquanto as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) permanecerão abertas ininterruptamente. A atividade dos serviços de emergência e acolhida será normal, assim como o funcionamento de todos os sacolões e feiras livres e parques municipais. Já as Praças de Atendimento das subprefeituras e os postos do Centro de Apoio ao Trabalho só reabrirão na segunda-feira.