SP inicia amanhã operação de combate à dengue

Na capital, as atividades irão ocorrer amanhã em 18 quarteirões do Parque Bristol, na zona sul, onde já foram identificados três casos confirmados de dengue, além de outros suspeitos em investigação. Os agentes da Sucen e da Prefeitura de São Paulo estarão no local a partir das 9 horas para ações de eliminação de criadouros, com aplicação de larvicida, busca ativa de casos suspeitos para encaminhamento aos serviços de saúde e orientação da população por meio de material educativo.

A Semana Estadual foi antecipada em um mês em razão do calor e das chuvas intensas que vêm ocorrendo no Estado, acima da média para os dois primeiros meses do ano, o que pode criar condições favoráveis à proliferação do mosquito transmissor da dengue, com o acúmulo de água parada em pneus, latas, calhas, vasos de planta e outros recipientes.