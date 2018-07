SP inicia campanha de doação de sangue pré-carnaval A Secretaria da Saúde iniciou hoje em São Paulo uma campanha de doação de sangue com o objetivo de reforçar os estoques dos bancos paulistas até a véspera do carnaval (21 a 25 de fevereiro). Apesar das reservas estarem em níveis considerados normais, nos feriados costuma haver redução entre 30% e 50% dos estoques de bancos de sangue por conta de acidentes de trânsito e cirurgias de emergência, por exemplo. A Secretaria da Saúde informa que para doar sangue o candidato deve estar saudável, ter entre 18 e 65 anos e pesar mais de 50 quilos. É necessária apresentação de documento original com foto. Não pode doar quem teve hepatite após os dez anos de idade, seja portador de hepatite B ou C, Aids ou usuários de drogas injetáveis. A lista dos postos de coleta de todo o Estado está disponível no site da Secretaria.