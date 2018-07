SP interdita ruas para a 18ª Maratona Internacional

Há interdições na Avenida Jornalista Roberto Marinho, onde foi feita a largada, na Marginal do Pinheiros com a Rua Guararapes, Avenida Lineu Machado, Avenida Pedroso de Moraes com a Rua Miguel Guastini, Avenida Manoel J. Chaves, Avenida Lineu de Paula Machado com a saída do Túnel Professor Zerbini. Ainda a Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Comandatuba e o fim do percurso na Avenida República do Líbano. A previsão da CET é de que as ruas e avenidas estarão liberadas às 16 horas.