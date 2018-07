SP investe R$ 40 mi em modernização de hospitais

O repasse financeiro de R$ 40,2 milhões já foi liberado e deve ser aplicado pelos órgãos estaduais até o dia 31 de dezembro. Entre a destinação dos investimentos estão os setores de obras, reformas, informática, equipamentos, mobiliário e veículos, entre outros.

O projeto para a distribuição da verba para as unidades já foi concluído e foi definido a partir de uma avaliação que levou em conta a referência da instituição para a região onde está localizada, o número de serviços ofertados, a demanda reprimida e o valor dos repasses já realizados neste ano. Todas as etapas que envolvem a aplicação dos investimentos serão monitoradas pela pasta. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.