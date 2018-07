SP já registra mais de 7 mil casos de dengue e 2 mortes A Secretaria estadual da Saúde informou que entre janeiro e 24 de fevereiro deste ano foram registrados 7.594 casos de dengue em São Paulo. Duas pessoas morreram por formas graves da doença neste ano, conforme o registro do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). A primeira morte ocorreu em 31 de janeiro na cidade de Mirassolândia e o outra no dia 6 de fevereiro no município de São José do Rio Preto. No ano passado foram registrados 8.996 ocorrências da doença de janeiro a dezembro e 12 óbitos.