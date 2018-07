SP já vacinou mais de 263 mil idosos contra gripe O balanço preliminar da Secretaria da Saúde de São Paulo referente ao primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso contra gripe aponta que mais de 263 mil idosos foram vacinados no estado entre 8h e 11h da manhã de hoje. O total de pessoas atendidas representa um acréscimo de 13,3% em relação ao número de vacinas dadas nas três primeiras horas da campanha em 2008. O resultado oficial de vacinações neste primeiro dia da campanha deverá ser divulgado ainda hoje, após às 18h. A meta da Secretaria de Saúde de São Paulo é vacinar mais de 3,6 milhões de pessoas no Estado até o próximo dia 8 de maio, data de encerramento da campanha.