SP lança escola de formação para professores

Economista de formação, mas com uma atuação voltada para projetos sociais e educacionais, e com experiência como consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Ministério da Educação (MEC), Vera afirma que o desafio da escola é criar um modelo que ainda não existe em muitos lugares, ou seja, de uma formação que una teoria e prática. ?Como uma residência médica?, resume. A escola vai funcionar inicialmente como um polo de educação continuada para docentes da rede. Mas a intenção do governo é aprovar uma lei que torne obrigatório um curso nessa instituição para os aprovados em concurso, antes de irem para as salas de aula.

A criação de uma escola de formação de professores para ingressantes com uma avaliação no fim, necessária para o ingresso na carreira do magistério, foi bastante criticada pelo sindicato dos professores do Estado (Apeoesp), que defende apenas a existência de cursos permanentes de atualização. A obrigatoriedade do curso está prevista em projeto de lei enviado pelo governo à Assembleia Legislativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.