SP lança pacote viário de olho na Copa de 2014

O convênio para acelerar obras na região foi assinado ontem pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD) e pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). A principal intervenção será a construção de alças de ligação entre as Avenidas Jacu-Pêssego e José Pinheiro Borges (Radial). Elas custarão R$ 100 milhões aos cofres públicos, de acordo com o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Emanuel Fernandes.

As modificações devem facilitar o acesso ao futuro estádio Itaquerão. Fundamentais para ampliar a infraestrutura local, ao lado de instituições de ensino, centros médicos e bases policiais, algumas dessas obras já vêm sendo cobradas desde as discussões do atual Plano Diretor de São Paulo, aprovado em 2002. "As obras são permanentes, definitivas, e vão beneficiar toda a cidade, em especial a zona leste", disse Geraldo Alckmin.

Segundo o governo, as obras em Itaquera também vão privilegiar o transporte de massa e os pedestres. Fernandes diz que a intenção é desestimular o uso de carros particulares e incentivar o transporte público integrado (ônibus, trem e metrô) para ir aos jogos de futebol.

Está prevista ainda a criação de duas novas avenidas: uma de ligação Norte-Sul no trecho entre as Avenidas Itaquera e José Pinheiro Borges, com transposições em desnível sobre as linhas de metrô e CPTM; outra, de articulação da nova Norte-Sul com a Avenida Miguel Inácio Curi, junto à adutora da Sabesp. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.