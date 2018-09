SP lança projeto de saúde para docente da rede estadual

A previsão é a de que o projeto SP Educação com Saúde entre em funcionamento no segundo semestre, atendendo os servidores da capital. A intenção é expandi-lo para todo o Estado, mas a data não foi definida.

Serão investidos R$ 27 milhões na criação de equipes de médicos, psicólogos, enfermeiros e nutricionistas, que atenderão nas escolas e diretorias de ensino.

Os recursos anunciados serão destinados a convênio com a Casa de Saúde Santa Marcelina, que vai executar o programa em parceria com o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe).

Alckmin também firmou convênios com 407 prefeituras paulistas, no valor total de R$ 5 milhões, para a distribuição do material didático produzido para a rede estadual.

O governador destacou que, em relação a 2010, houve um aumento de 20% no número de municípios que recebem o material didático estadual.