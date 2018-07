SP lança site para alertar sobre a exposição ao HIV

A profilaxia já é usada em casos de violência sexual e acidentes envolvendo profissionais da saúde. Agora, o principal alvo são pessoas que praticam relações sexuais desprotegidas, especialmente os homossexuais masculinos, e com prostitutas ou travestis. A PPP consiste no uso de medicamentos que compõe o antirretroviral, para tratar a aids, durante 28 dias.

Organizado pela Coordenação Estadual DST/Aids de São Paulo, o site está no ar desde o início do mês. "A profilaxia não é recomendada para todos", explica Denize Lotufo, coordenadora da rede de quimioprofilaxia do Estado de São Paulo. "Quando ela chegar ao serviço, fará o exame, receberá as orientações e pode ser encaminhada para tomar o medicamento." Para que a medicação funcione, é preciso tomar as pílulas em até 72 horas após a relação sexual de risco. "Quanto mais cedo tomar, melhor o resultado", afirma Denize.

"O tratamento reduz a chance de contágio a quase zero. Mas o risco sempre existe", alerta o médico infectologista Juvêncio Furtado, professor de Medicina do ABC e ex-presidente da Sociedade Brasileira Infectologia.

Estímulo. Denize descarta a possibilidade de o serviço funcionar como um estímulo ao sexo desprotegido. "A medicação é pesada e precisa ser tomada por quase um mês", pondera. Furtado concorda. "O problema existiria se o serviço oferecesse uma profilaxia pré exposição. É um medicamento pesado, não é qualquer um que tolera." As reações adversas são indisposição, diarreia, tontura e vômito. O endereço do site é www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/hotsite.