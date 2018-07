SP: Linha 4 do metrô tem mudanças no fim de semana

Os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros que vão indicar o destino de cada trem que chega à plataforma. As demais estações da Linha 4-Amarela (Butantã, Pinheiros, Faria Lima, República e Luz) vão operar normalmente neste sábado.

Amanhã, as estações Luz e República ficarão fechadas durante o horário operacional (das 4h40 à meia-noite) para a realização de obras na futura estação Higienópolis-Mackenzie, sob responsabilidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Já as estações República, da Linha 3-Vermelha, e Luz, da Linha 1-Azul, funcionarão normalmente. A operação nas demais estações da Linha 4-Amarela, no trecho Paulista-Butantã, será normal, segundo a ViaQuatro.

Os usuários que entrarem nas estações Butantã, Pinheiros e Faria Lima com destino às estações República e Luz devem desembarcar na estação Paulista e seguir viagem usando a integração com a Linha 2-Verde. Já os passageiros que estiverem na Luz devem fazer baldeação para a Linha 1-Azul do Metrô. Quem estiver na estação República pode fazer a transferência para a Linha 3-Vermelha.

De acordo com a ViaQuatro, tanto hoje como amanhã, caso as atividades se encerrem antes do término do horário comercial, a operação normal será retomada. A Linha 4-Amarela tem horário diferenciado desde setembro de 2013 durante alguns finais de semana, por conta das obras para a construção de cinco novas estações: Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia.

Nesta manhã, segundo a ViaQuatro, todas as linhas do metrô de São Paulo operam normalmente.