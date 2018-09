SP manda bloquear veículos reprovados em inspeção A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou este mês ao Detran o bloqueio do licenciamento de 58.477 veículos movidos a diesel que perderam o prazo para realizar a inspeção veicular ambiental. A medida se refere aos veículos reprovados ou que não se apresentaram para o processo, todos com final de placa de 1 a 4, para os quais os prazos para a inspeção ambiental já expiraram. Estão no grupo bloqueado picapes, jipes, camionetes, vans escolares, microônibus e ônibus. Todos tinham até 90 dias depois da data-limite do licenciamento para serem aprovados no processo. Com o bloqueio, esses veículos ficam sujeitos a multa de R$ 550 se flagrados em blitz de trânsito. A Secretaria Municipal dos Transportes ainda vai definir como será feita essa fiscalização, possivelmente em parceria com a Polícia Militar. Na prática, a principal conseqüência da decisão é o impedimento do licenciamento em 2009. O proprietário do veículo, entretanto, pode sentir o efeito imediato da medida se, por exemplo, for transferir o veículo na hora de vendê-lo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.