SP manda lojistas fazerem reparos na 25 de Março A Subprefeitura da Sé afirma que notificou 42 lojistas da Rua 25 de Março, no centro da capital paulista, a realizarem reparos nas calçadas dos estabelecimentos. No entanto, 21 deles disseram que ainda não receberam o documento. Em cinco lojas visitadas, os proprietários afirmaram ter feito os reparos sem a notificação. A subprefeitura informou que fiscais estiveram na via entre 6 e 7 de maio para vistoriar as calçadas. Em seguida, fizeram as notificações.