SP: Motorista enfrenta pontos de lentidão nas estradas

Já desceram a serra em direção ao litoral Sul do estado mais de 200 mil veículos. A Ecovias prevê que aproximadamente 500 mil veículos façam o trajeto durante as festividades de carnaval. O sistema opera no sistema 7X2 desde a manhã de sexta-feira.

A situação mais complicada neste momento é registrada na Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. No trecho de SP, a concessionária que opera o sistema registra tráfego lento com pontos de lentidão entre os quilômetros 130 e 117, no sentido Rio, devido ao excesso de veículos.

Entre os quilômetros 97 e 95, na região de Pindamonhangaba, há lentidão devido a um acidente. A CCR Nova Dutra ainda não tem detalhes sobre o acidente que ocorreu por volta das 9h40. Segundo informações de pessoas que passaram pelo local, o acidente teria envolvido um automóvel de passeio e um caminhão.

No trecho do Rio de Janeiro, o excesso de veículos provoca lentidão entre os quilômetros 175 e 176 na pista marginal sentido SP, na região de Nova Iguaçú.

O motorista que pega o Sistema Ayrton-Senna/Carvalho Pinto enfrenta cinco quilômetros de lentidão, do 125 ao 130 no sentido interior. No resto do sistema, o trânsito é bom segundo a concessionária que administra as vias.

Há trechos de lentidão também na Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Os trechos mais complicados são na região de Mairiporã, entre os quilômetros 65 e 60, e entre os quilômetros 33 e 28, na região de Atibaia, ambos no sentido de Minas Gerais. A lentidão é provocada pelo excesso de veículos.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego é normal na Anhanguera, mas registra lentidão com pontos de parada na Bandeirantes, entre os quilômetros 47 e 53 devido ao tráfego intenso na região de Jundiaí. Na região de Campinas, o tráfego apresenta lentidão entre os quilômetros 87 e 93.

A marginal da Castello Branco sentido interior tem trânsito lento entre os quilômetros 23 e 24 devido ao excesso de veículos. Na expressa, há lentidão entre os quilômetros 20 e 24. No trecho entre Itapevi e Itu, o motorista enfrenta problemas do quilômetro 69 ao 79, no sentido interior, devido ao excesso de veículos.

A Régis Bittencourt tem tráfego intenso na Serra do Cafezal, porém sem lentidão, segundo a concessionária responsável. Na divisa entre Registro e Pariquera-Açú, o motorista encontra três quilômetros de lentidão, do 454 ao 457, devido a obras na ponte que interliga os dois municípios. A faixa da direita está interditada.