SP multa 219 veículos em ação contra fumaça preta

Foram multados ontem 219 veículos a diesel durante fiscalização da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), com o apoio da Polícia Militar e Ambiental, contra a fumaça preta. Passaram pela fiscalização, realizada em quatro pontos da capital paulista, 5.554 veículos, registrando um índice de 5,8% de motores desregulados. Este foi o sétimo comando realizado desde o início do inverno. Os motoristas autuados receberam uma multa de R$ 892,80, mas podem recorrer e reduzir esse valor em 70%, se no prazo de 60 dias fizerem a manutenção do veículo em uma das 120 oficinas credenciadas pela Cetesb. Hoje acontecerá uma nova ação para avaliar a emissão de fumaça preta de veículos a diesel, mas, desta vez, de caráter educativo. Serão feitos testes com uso de equipamento eletrônico que mede a quantidade de fuligem emitida pelo cano de escapamento. Desde o início da Operação Inverno 2008, foram autuados 890 veículos, entre ônibus, peruas, vans e caminhões, por estarem emitindo fumaça preta acima do padrão ambiental.