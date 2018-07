SP não enfrentará calamidade com chuvas, diz Serra O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), avaliou hoje que, apesar das fortes chuvas dos últimos dias, a capital paulista não deve enfrentar problemas tão graves como a situação de calamidade em Santa Catarina desde o mês passado. "Não vai acontecer o mesmo que em Santa Catarina, até porque a topografia é outra em São Paulo", afirmou, após participar da cerimônia de assinatura de contratos de gestão das Organizações Sociais de Saúde, em um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), no centro da capital paulista. Ainda assim, Serra disponibilizou ajuda para os municípios, caso enfrentem dificuldades com as enchentes, por meio da Defesa Civil. Ele disse que nenhum município pediu ajuda até agora. "Nós estamos prontos, mas (os municípios) só pedem realmente quando a situação complica muito", declarou.