'SP não ficou na última colocação', diz secretário

"Não vejo de forma negativa", afirmou. Entre os 26 centros urbanos analisados pela pesquisa "Cidades de Oportunidade" estão Nova York, Londres e Toronto, mas também Xangai, Cidade do México e Istambul, todas à frente da capital paulista, e Johannesburgo e Mumbai, nas últimas piores colocações. "São Paulo não ficou em último", disse. A cidade é a terceira pior entre as 26 cidades.

O estudo analisou dados de entidades internacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (Bird), e informações da administração das 26 cidades. A partir de dez indicadores compostos por 66 variáveis, o estudo elaborou pela primeira vez um ranking geral, que é liderado por Nova York e seguido por Toronto e São Francisco. Na ponta de baixo da classificação estão Santiago (22.º), Istambul (23.º), São Paulo (24.º), Johannesburgo (25.º) e, por último, Mumbai (26.º).

Dos dez indicadores, a capital paulista apresentou desempenho baixo em oito. Foi classificada como médio em Demografia e Qualidade de Vida (15.ª posição) e apresentou alto desempenho em Sustentabilidade (8.º).

Ao explicar a penúltima colocação de São Paulo no indicador Saúde e Segurança - à frente apenas de Moscou -, Bucalem afirmou que o índice de homicídio por habitante tem caído nos últimos anos. Sobre a 23ª colocação em Facilidade de Fazer Negócios, o secretário disse que já foram tomadas medidas para minimizar a burocracia, como a implementação de um sistema eletrônico de licenciamento de atividades.

Admitiu também problemas com trânsito - São Paulo, junto com Mumbai, é a 3.ª pior colocada na categoria Transporte e Infraestrutura - e disse que a solução virá da melhoria do sistema urbano e do uso mais intenso das áreas centrais da cidade que possuem melhor infraestrutura.

O secretário paulistano de Desenvolvimento Urbano citou que há "muitas obrigações" e "recursos limitados", mas disse que a cidade dobrou o seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2003 para 2008. Disse ainda que já existem "vários projetos" que buscam corrigir os problemas da cidade e mencionou o SP2040, planejamento que busca ações continuadas para a cidade para os próximos 30 anos.