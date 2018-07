SP: neblina eleva risco em estradas para o litoral norte

A mesma situação ocorre nas rodovias Oswaldo Cruz, que interliga as cidades de Taubaté a Ubatuba, e Mogi-Bertioga. À noite a visibilidade é praticamente zero. Ao menos 35,8 mil carros deverão seguir para Ubatuba, segundo a Secretaria Estadual de Logística e Transporte. Na Rodovia Rio-Santos, que no trecho paulista liga as cidades de Bertioga a Ubatuba, também poderá haver ocorrência de neblina em trechos de serranos, como em Maresias e Boiçucanga, em São Sebastião. A via deverá receber, segundo a secretaria, 89,9 mil veículos.

As prefeituras de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba estimam que cerca de 500 mil turistas devem passar os feriados na região. Segundo o Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau, 70% da rede hoteleira já está lotada para o feriado. Os empresários esperam chegar a 100% já que ontem a chuva cessou e começou a fazer frio na cidade.