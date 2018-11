SP oferece 6,5 mil vagas em creches nas férias

No ano passado foram oferecidas cerca de 6 mil vagas em toda a cidade. A pasta afirma que o fechamento de algumas unidades é importante para que seja realizada a manutenção dos prédios.

No período de plantão, participam diversas creches pertencentes às diretorias regionais do Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus e São Miguel.

Para obter mais informações, os pais das crianças devem procurar o polo mais próximo ou a Diretoria Regional de Educação (DRE) de sua região.