SP passa para estado de observação por causa de chuva

As regiões da zonas leste e norte, Butantã, Pinheiros, Lapa e Sé, que estavam em estado de atenção, passaram para o de observação, informou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por intermédio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

As regiões de Aricanduva/Formosa, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, Mooca, Parelheiros, Penha, Perus, Pirituba/Jaraguá, Santana, São Mateus, São Miguel Paulista, Vila Prudente, Butantã, M''Boi Mirim, Capela do Socorro e Santo Amaro permanecem em estado de atenção para possíveis deslizamentos, por medida preventiva, desde o último dia 5.

As regiões de Campo Limpo e Cidade Ademar estão em estado de atenção desde o último dia 7 e o bairro da Casa Verde, desde a última sexta-feira. A medida é preventiva, afirma a Defesa Civil, porque as chuvas podem causar enchentes.