SP planeja criar 100 km de ciclovias em 2009 A Prefeitura de São Paulo planeja instalar 100 quilômetros de ciclovias em 2009. Mas o projeto, que será discutido hoje na Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura da Paz, no Parque do Ibirapuera, traz metas ainda mais ambiciosas: mil quilômetros em dez anos. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, que encabeça o projeto, adianta que já há verbas para o próximo ano, embora ?não garanta a inauguração total?. Hoje, a capital tem 17,5 quilômetros de ciclovias nas ruas e outros 19 quilômetros em parques. Entre os 100 quilômetros iniciais, a secretaria - que optou por não detalhar totalmente o plano - considera obras do Programa Pró-Ciclista - que envolvem 13,2 quilômetros de ciclovias, 6 quilômetros entregues na Radial Leste, no mês passado. A Prefeitura informou ter 31,7 quilômetros de faixas específicas para bicicletas em projeto para este ano - quase tudo nas zonas oeste (Butantã) e leste (Ermelino Matarazzo e Itaim Paulista). Autor de um projeto de lei sancionado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), que obriga a Prefeitura a reservar espaço para circulação de bicicletas nas novas obras viárias, o vereador Chico Macena (PT) elogiou o projeto, mas adotou discurso cauteloso. Uma das preocupações é de que se contemple a bicicleta apenas como um instrumento de lazer, e não como meio de transporte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.