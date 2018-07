Neste ano, a menor temperatura registrada foi de 8,7ºC, no último dia 11. Hoje, a média da temperatura ficou em 10,5ºC. Amanhã, as condições meteorológicas são favoráveis à formação de geada, exceto no litoral. O fenômeno deve ser mais intenso no sul, sudoeste e na Serra da Mantiqueira, principalmente no período da manhã.