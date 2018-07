SP: polícia prende motorista que atropelou 11

O atropelamento ocorreu às 5h45 desta segunda-feira na Brasilândia, outro bairro da zona norte. O acidente aconteceu em um trecho de declive acentuado. O veículo atingiu pessoas que estavam em um ponto de ônibus, matando a doméstica Dirce Rangel Viana, de 42 anos, e a passadeira Adjane Matos Pereira, de 34.

Ademir, que correu o risco de ser linchado, apresentou algumas contradições no depoimento dado à polícia. Ele disse que teria ocorrido um defeito no freio de mão e que o veículo desceu a ladeira sozinho. Perícia feita no local, porém, não constatou defeito no freio do coletivo. A polícia suspeita que a alavanca de freio não tenha sido acionada totalmente.

Ademir estacionou o micro-ônibus para manobrar outro veículo. Segundos depois, o coletivo estacionado desceu a ladeira e atingiu as 11 vítimas. Transferido para a carceragem do 72º DP, de Vila Penteado, Ademir espera por uma vaga em algum Centro de Detenção Provisória (CDP). O motorista pode ser liberado caso pague uma fiança, cujo valor ainda não foi informado.