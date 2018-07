SP pretende restaurar 19 escolas centenárias neste ano A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou hoje que iniciará este ano obras de restauração em 19 escolas centenárias. O investimento destinado à recuperação das estruturas, telhados e móveis é de R$ 42,4 milhões. Na capital paulista, serão restauradas as escolas Marechal Deodoro, no Bom Retiro; São Paulo, no Brás; Conselheiro Antônio Prado, na Barra Funda e Caetano de Campos, na Consolação, a mais antiga da lista, com fundação em 1846. As ações serão supervisionadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão ligado à Secretaria.