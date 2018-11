SP prevê ?guerrilha? judicial contra lei antifumo

Tanto a Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abresi) quanto a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) pretendem entrar com ação, hoje, contra a restrição. ?Com certeza, amanhã (hoje) vamos tomar providências?, afirma o diretor jurídico da Abresi, Marcus Vinicius Rosa. ?Não somos contra a lei, mas queríamos que fosse garantido aos fumantes o direito de frequentar nosso ambientes. Defendemos o segregamento, com exaustor e tratamento do ar. Somos contra a privação a esse cliente fumante do direito de frequentar nossos ambientes?, ressalta.

O diretor jurídico da Abrasel, Percival Maricato, acredita que a lei é ?um absurdo?. ?É inconstitucional por vários motivos?, afirma. ?Principalmente porque já existe uma lei federal e uma lei municipal sobre o tema. E esta é contraditória às demais (que preveem fumódromo e ambiente destinado a fumantes).? Marrey ressalta que existe precedente no Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu ao Estado legislar com relação ao amianto, porque se tratava de saúde pública. Além disso, observa o secretário, o Brasil assinou tratado internacional em favor das restrições ao fumo. ?Estamos convencidos de que é uma lei plenamente constitucional.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.