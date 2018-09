SP: programa congela óvulo em tratamento contra câncer

O programa é destinado a mulheres com até 35 anos de idade e que não estejam em estado avançado da doença. Os óvulos serão recolhidos no intervalo entre a cirurgia da mama e as sessões de quimioterapia, para serem congelados e utilizados no futuro, em casos de confirmação de falência do ovário, que pode acontecer com mais da metade das mulheres que passam pelo tratamento de quimioterapia. Para mais informações sobre o cadastramento, a Secretaria de Saúde disponibilizou o número (5511) 3104-2785.