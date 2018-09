SP programa eventos da semana de combate à dengue O Estado de São Paulo terá, a partir de segunda-feira, uma semana de atividades especiais para o combate à dengue. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, os eventos ocorrem até sábado e contarão com a participação de 20 mil agentes. Entre as atividades da semana, em parceria com os municípios, os agentes promoverão varredura para remover focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Além do combate ao foco do mosquito, os agentes também terão como missão informar a população dos cuidados para evitar que a doença volte com força no verão. Além das visitas a casas, estão programadas atividades como panfletagens, pedágios, teatros, oficinas e palestras. "Esse é um trabalho fundamental de mobilização para que o Estado de São Paulo consiga conter a dengue durante o período de calor e de chuvas. Com o apoio da população esperamos vencer mais uma batalha na guerra contra o mosquito", afirmou em nota o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. De janeiro a outubro deste ano foram registrados no Estado 7.165 casos de dengue, o que representa uma queda de 92,1% na comparação com o mesmo período de 2007, quando houve 90.353 ocorrências nos municípios paulistas.