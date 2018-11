SP proíbe Marcha da Liberdade; organização mantém ato O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) proibiu hoje a Marcha da Liberdade, programada para ocorrer na tarde de amanhã na região central da capital. Em decisão do desembargador Paulo Rossi, o tribunal estende os efeitos da medida que proibiu a Marcha da Maconha na semana passada afirmando que o novo movimento é a reedição do anterior sob outro nome. Dessa forma, os argumentos que embasam a nova decisão do TJ-SP são os mesmos: a passeata faria apologia ao crime e incitaria o uso de drogas.