SP prorroga campanha de vacinação contra gripe

Mas 1 milhão de paulistas ainda precisa tomar a vacina para que a pasta atenda ao objetivo de imunizar cerca de 7 milhões de pessoas. Esse número corresponde à meta de 80% dos 8,7 milhões de idosos com 60 anos ou mais, gestantes, crianças a partir de seis meses e menores de dois anos, indígenas, pacientes diagnosticados com doenças crônicas e profissionais de saúde que compõem o público-alvo da campanha.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe estava inicialmente prevista para terminar no dia 26 de abril e já havia sido estendida até esta sexta-feira, 10. Alguns Estados, no entanto, devem prorrogar novamente suas campanhas para atingir as metas. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 17.

O objetivo da vacinação é tentar reduzir as complicações, internações e óbitos provocados por infecções da gripe. Neste ano, as mais de 43 milhões de doses protegem contra os três subtipos do vírus que mais circularam no último inverno: influenza B, A/H1N1 e A/H3N2.

Mortes

No Estado de São Paulo, 13 pessoas morreram em decorrência da gripe A, conhecida como gripe suína, desde o início de abril. A morte mais recente foi confirmada nessa quarta-feira, 8, em Sorocaba. A mulher, de 52 anos, fazia parte do grupo de risco: era diabética e tinha doença cardiovascular.