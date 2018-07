SP prorroga vacinação contra gripe até o dia 15

A campanha abrange idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a dois anos (que devem tomar duas doses), grávidas e mulheres que deram à luz em até 45 dias, doentes crônicos, indígenas e profissionais da área da saúde.

O Estado de São Paulo lidera o número de mortes por gripe H1N1 em todo o País. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 12 de maio 55 pessoas morreram em cidades do Estado (ante 74 no ano passado inteiro), o equivalente a 90% de todos os óbitos registrados no Brasil no período. Dos 388 casos confirmados, 328 foram em território paulista.

Após receber a vacina, o corpo ainda leva cerca de 15 dias para produzir a quantidade necessária de anticorpos e ficar imunizado, segundo infectologistas.