SP prorroga vacinação contra pólio A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até sexta-feira. No sábado, foram aplicadas 664 mil doses, o que representa uma cobertura de 72,51%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar, no mínimo, 95% dos menores de 5 anos.