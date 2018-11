SP: quadrilha é presa após assaltar açougue na zona sul

Os policiais militares chegaram ao local após denúncia de roubo em um açougue. No local, encontraram a porta aberta e abordaram os assaltantes, que estavam munidos de dois revólveres calibre 38.

Com a quadrilha, foram localizados e apreendidos folhas de cheques e R$ 3.500 em dinheiro, pertencentes ao açougue. No piso superior do estabelecimento, trancados em uma sala, a Polícia Militar localizou quatro vítimas: dois açougueiros, uma caixa e um motorista. Todos foram levados para a delegacia.