SP: Quadrilha é presa após invasão de residência Quatro bandidos foram presos, por volta das 22h de ontem, por policiais da 3ª Companhia do 12º Batalhão, após invadirem uma casa na Vila do Bosque, região da Saúde, zona sul da capital paulista. Os criminosos, que estavam armados com um revólver 38 e uma pistola 635, invadiram uma casa na rua Frei Rolim e dominaram sete pessoas de uma mesma família. Seis reféns foram obrigados a permanecer na sala, onde foram vigiados por um dos integrantes do bando. Já o outro refém, o genro do dono da casa, teve de acompanhar os outros ladrões, que passaram a recolher dinheiro, relógios, jóias e celulares. Uma testemunha viu a quadrilha entrar na casa e ligou para o 190. Após a denúncia, policiais militares foram para o local e pediram reforço. O imóvel foi cercado e depois invadido. Não houve reação por parte dos assaltantes, que ocupavam o local por meia hora. Os criminosos, aparentemente todos maiores de idade, não portavam documentos e vão passar por legitimação. Eles foram encaminhados ao plantão do 16º Distrito Policial, de Vila Clementino, onde, após a identificação, serão autuados em flagrante.