SP: quadrilha invade casa e rende casal de idosos

O grupo pulou o muro do sobrado, mas um dos criminosos ficou do lado de fora para ficar atento à movimentação na rua. Um dos bandidos, armado com um revólver, agarrou o idoso pelo pescoço apontando a arma para a cabeça dele e exigindo dinheiro e pertences. Um dos assaltantes ficou com a incumbência de tentar fazer a criança parar de chorar para não chamar a atenção da vizinhança.

Acionados por uma testemunhas, policiais militares se aproximaram do imóvel, forçando o bandido que estava fora da casa a avisar os comparsas, que saíram pela janela e pularam de uma altura de pelo menos sete metros, fugindo pelo telhado das casas vizinhas e deixando para trás os objetos maiores que já haviam separado em malas.

Um dos assaltantes, que já tem passagem pela polícia, foi detido pelos PMs dentro de uma casa invadida por ele, na Rua Capitão Antonio de Pietro. O criminoso foi encontrado debaixo da cama. Os outros cinco bandidos fugiram com cerca de R$ 1 mil, um molho de chaves, celulares e relógios. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.