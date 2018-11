SP quer que grande obra pague por impacto no trânsito A inauguração de um shopping ou hipermercado costuma mobilizar os vizinhos. Mas a comodidade de poder fazer compras perto de casa traz também um fator desagradável: filas de carros no caminho do dia a dia, raramente adaptado para o maior fluxo de veículos. Para amenizar o impacto dos grandes empreendimentos no trânsito, a Prefeitura de São Paulo quer agora cobrar até 5% do valor da obra em melhorias no sistema viário.