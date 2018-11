SP quer que MEC autorize creche fechada nas férias

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo vai entrar com uma representação no Ministério da Educação (MEC) na semana que vem para garantir que as creches e pré-escolas fiquem fechadas durante as férias.

A decisão foi motivada pela alteração que o Conselho Nacional de Educação (CNE) fez em um parecer sobre o tema. O documento foi aprovado em julho e ainda não havia sido homologado. A mudança deixa claro o dever do poder público de oferecer atendimento nessas unidades na ausência de instituições com foco em assistência social, de saúde, esporte e lazer. As redes também devem abrigar as crianças caso essas instituições não consigam atender a demanda.

Essa possibilidade já estava prevista no outro parecer, mas, segundo Cesar Callegari, relator e membro do CNE, precisava ser explicitada. O documento segue para homologação do MEC.

A secretaria paulistana, no entanto, não concorda com a alteração no documento e defende a homologação da primeira versão do parecer. "Vamos convocar os sindicatos da área para entrar com essa representação", afirma o secretário, a Alexandre Schneider, que afirma que a demanda durante as férias é baixa - uma média de 320 crianças para seis mil vagas oferecidas.

Segundo Schneider, o ministro Fernando Haddad afirmou que só homologaria o parecer após encontro com a pasta. O MEC não confirma a reunião.

Para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a mudança no parecer é positiva. "É um avanço porque temíamos que o parecer anterior fosse visto como uma chancela pelos municípios para que nenhum serviço fosse oferecido à população", explica o defensor público Bruno Napolitano. "Na prática, depende do que cada um vai oferecer."

A mudança no parecer, segundo o relator Cesar Callegari, não altera o seu conteúdo principal, que entende as creches e pré-escolas como unidades educativas - e não assistenciais. De acordo com ele, as atividades desenvolvidas durante as férias, caso haja a necessidade de a creche abrir, devem ser assistenciais.

A reportagem entrou em contato com prefeituras para saber sobre o funcionamento das redes nas férias. Santo André abrirá creches municipais e uma conveniada, de janeiro a fevereiro. São Bernardo abrirá unidades conveniadas. Santos também abrirá creches polos em janeiro.

Porto Alegre afirma que esperará a homologação do parecer para se manifestar. Já o Rio diz que segue o parecer do CNE e informa que as creches fecham no dia 15, abrindo em fevereiro.